'С хирургической точностью выжигают нечисть': президентская бригада показала видео ликвидации опорного пункта врага

Бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого в одном из направлений фронта уничтожили опорный пункт врага. Минометчики отработали с отличием.

Видео, как наши защитники атаковали российских боевиков, опубликовало Министерство обороны Украины в Фейсбуке. На нем зафиксировано, как аэроразведка заметила вражеские позиции и передала координаты минометчикам.

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Видео дня

Бойцы президентской бригады ударили сначала по окопам врага, затем ликвидировали пулеметчика и станковый автоматический гранатомет россиян. Затем был уничтожен и ручной противотанковый гранатомет противника.

"С хирургической точностью выжигают российскую нечисть с украинской земли. Воины Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого обнаружили опорный пункт врага и точными попаданиями 60-мм и 82-мм минометов уничтожили пулеметную позицию, АГС и РПГ с боекомплектом. Каждый оккупант получит свою порцию свинца", – прокомментировали это видео в Минобороны.

На днях бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали видео с Луганщины, где они ликвидировали вражеский танк и взорвали боевую машину пехоты врага, которая пыталась эвакуировать поврежденный грузовик.

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