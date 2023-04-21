Бойцы ВСУ показали, как 'умножили на ноль' укрытие окупантов на Бахмутском направлении (видео)

Украинские бойцы значительно проредили ряды русской армии. Они атаковали окопы россиян на Бахмутском направлении.

Видео ликвидации врага было опубликовано на YouTube-канале 229 Отдельного батальона 127 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ. "Оккупанты хотели убежать и спрятаться в лесу. Но…", – с этих слов началась очередная история об уничтожении врага.

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Отмечается, что ликвидацией занимались бойцы 229-го отдельного батальона 127-й бригады ТрО (Харьков), 56-й отдельной мотопехотной бригады (Мариуполь) и 45-й отдельной артиллерийской бригады.

Видео дня

На кадрах можно увидеть, как аэроразведка зафиксировала перемещение врага среди окопов. русские интервенты были ликвидированы двумя точными сбросами. После того, как цель была поражена, наши защитники произвели "дополнительный выстрел", чтобы "вложить" видимого врага окончательно.

Потом наши бойцы из дрона зафиксировали, как из длинного окопа начали выбегать россияне и бежать. "Крысы забежали в другую посадку", – прокомментировали видео наши бойцы. Они показали кадры, снятые дроном, что далеко сбежать россиянам не удалось. Кара нашла их и среди деревьев. "Больше не бегают", – констатировали украинские воины.

На днях бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали видео с Луганщины, где они ликвидировали вражеский танк и взорвали боевую машину пехоты врага, которая пыталась эвакуировать поврежденный грузовик.

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