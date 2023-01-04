Актори "Ромео і Джульєтти" подали до суду на Paramount через оголену сцену у фільмі 1968 року

Олівія Хассі та Леонард Уайтінг були ще підлітками, коли вони вразили глядачів у фільмі "Ромео і Джульєтта" 1968 року, знятому Франко Дзефіреллі. Стрічка стала хітом і булі номінована на чотири премії "Оскар", але вона також викликала суперечки через інтимну сцену в спальні, яка включала зображення сідниць Уайтінга та оголених грудей Хассі.

У п’ятницю Хассі та Уайтінг, яким уже за 70, подали позов до Верховного суду Санта-Моніки, звинувативши Paramount у сексуальній експлуатації та розповсюдженні оголених зображень дітей-підлітків, повідомляє Variety. У позові стверджується, що Дзеффіреллі, який помер у 2019 році, запевнив обох акторів, що у фільмі не буде оголеного тіла, і що вони будуть носити нижню білизну тілесного кольору в інтимній сцені. Але в останні дні зйомок режисер нібито благав їх знятися оголеними, "інакше картина провалиться".

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На той час Хассі було 15 років, а Уайтінгу – 16. Згідно зі скаргою, Дзеффіреллі показав їм, де буде розташовуватися камера, і запевнив, що жодна нагота не буде зафільмована. У позові стверджується, що він ошукав акторів, а Уайтінг і Хассі насправді були зняті оголеними без їх відома.

"Те, що їм сказали, і те, що сталося, були різними речами", – сказав Тоні Маріноцці, бізнес-менеджер обох акторів. "Вони довіряли Франкові. У 16 років, як актори, вони переконалися, що він не порушить їхньої довіри. Франко був їхнім другом, і, чесно кажучи, у 16 ​​років що вони могли зробити? Варіантів немає".

Згідно зі скаргою, Хассі та Уайтінг зазнали душевних та емоційних страждань протягом 55 років після виходу фільму, а також втратили можливості працевлаштування. Незважаючи на їхні проривні виступи, після "Ромео і Джульєтти" Хассі та Уайтінг мали дуже обмежену акторську кар’єру.

Вони вимагають відшкодування збитків, "які, на їх думку, перевищують 500 мільйонів доларів".

"Зображення оголених неповнолітніх є незаконними і не повинні оприлюднюватися", – сказав в інтерв’ю адвокат акторів Соломон Гресен. "Це були дуже маленькі наївні діти 60-х років, які не розуміли, що їх чекає. Раптом вони стали відомими на такому рівні, якого навіть не очікували, і, крім того, їх зневажали, з чим вони не знали, як боротися".

У Paramount поки не відповіли на запит.

Зазначимо, що у 2018 році в інтерв’ю Variety Хассі виступила на захист оголеної сцени.

"Ніхто в моєму віці раніше цього не робив", – сказала вона, додавши, що Дзеффіреллі зняв це зі смаком. "Це було потрібно для фільму".

В іншому інтерв’ю Fox News у 2018 році вона сказала, що ця сцена була "табу" в Америці, але що нагота вже була звичною для європейських фільмів того часу.

"Це була не така вже й велика справа", – сказала вона. "І Леонард зовсім не соромився! Посеред зйомок я просто забула, що на мені немає одягу".

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