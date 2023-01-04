Стан критичний, але стабільний: зірка Marvel Джеремі Реннер поділився знімком з лікарні після аварії зі снігоприбиральною машиною (фото)

Американський актор Джеремі Реннер подякував шанувальникам за підтримку після того, як його серйозно поранила снігоприбиральна машина. Своє перше фото після травматичного інциденту він опублікував прямо лікарняного ліжка.

Реннер виклав знімок в Instagram і одразу зібрав купу коментарів з підтримкою та співчуттям. На фото видно, що актор у тяжкому стані, його обличчя в синцях. Актор був госпіталізований у критичному стані, йому знадобилося дві операції для усунення травм, повідомляє CNN.

"Дякую всім за теплі слова. Зараз в голові все надто заплутано, щоб друкувати. Але я посилаю вам усім любов", – написав він у короткому дописі.

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Раніше у вівторок Саманта Маст, журналіст Реннера, надала більше подробиць про аварію, через яку Реннер потрапив до лікарні, сказавши, що актор розчищав під’їзні шляхи біля свого будинку в Неваді, щоб члени його сім’ї могли покинути резиденцію після того, як вони разом провели свята. Члени родини Реннера були з ним, коли сталася аварія.

Реннера переїхав його власний снігоочисний плуг, який важить щонайменше 6500 кг – втричі важчий за автомобіль, – сказав місцевий шериф.

Член родини актора застряг у купі снігу біля будинку Реннера, останній вийшов розчистити сніг спеціальною машиною. Цим зірка займається регулярно, за повідомленням шерифа, Джеремі Реннер часто розчищав місцеві дороги за допомогою власної техніки і допомагав сусідам. Після того як актор відбуксував машину родича, то вийшов поспілкуватись, але снігоочисний плуг рушив з місця. Реннер хотів забратися в кабіну, проте не встиг і потрапив під гусінь.

Він отримав тупу травму грудної клітини та ортопедичні травми, повідомив його журналіст у понеділок. На той момент він перебував у стабільному, але важкому стані в реанімації.

"Джеремі робить позитивний прогрес, він не спить, розмовляє та в хорошому настрої", – йдеться в новій заяві Маст, опублікованій у вівторок увечері. "Він залишається в реанімації у важкому, але стабільному стані. Він приголомшений проявом любові та підтримки. Сім'я просить, щоб ви продовжували молитися, поки він продовжує лікування поруч зі своїми близькими".

Нагадаємо, перші згадки про аварію з Джеремі Реннером з'явилися 2 січня. Зазначалося, що актора доставили в лікарню гелікоптером одразу після інциденту.

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