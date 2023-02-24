Активісти у Польщі будили російських дипломатів звуками сирен та вибухів (відео)

У Польщі активісти влаштували "недобрий ранок" російським дипломатам. З самого ранку під стінами будівлі, де вони проживають у Варшаві, лунали звуки вибухів та гриміла сирена.

Про цю акцію стало відомо від української правозахисниці Наталки Панченко. Вона у Фейсбуці опублікувала кадри, зняті під час акції.

На кадрах можна побачити, як у Варшаві біля будівлі, де живуть російські дипломати, зібралося кілька десятків людей, які тримали у руках плакат, на якому містився напис, що росія – держава-терорист. На фоні лунали сирени та роздавалися звуки вибухів.

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Голос за кадром коментує: "Це будинок, в котрому живуть російські дипломати у Варшаві. А під ним зібралися польські та українські активісти вирішили їх розбудити так, як вони будять українців вже протягом року. Та нагадати всьому світові, що росія – це країна-терорист".

Нагадаємо, 24 лютого виповнився рівно рік від часу, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. З нагоди цієї дати президент Зеленський звернувся до українців, подякувавши їм за стійкість. Він запевнив, що цей рік має стати переможним.

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