Активисты в Польше будили российских дипломатов звуками сирен и взрывов (видео)
В Польше активисты устроили "недоброе утро" российским дипломатам. С самого утра у стен здания, где они проживают в Варшаве, звучали звуки взрывов и гремела сирена.
Об этой акции стало известно от украинской правозащитницы Наталки Панченко. Она в Facebook опубликовала кадры, снятые во время акции.
На кадрах можно увидеть, как в Варшаве у здания, где живут российские дипломаты, собралось несколько десятков человек, державших в руках плакат, на котором содержалась надпись, что Россия – государство-террорист. На фоне звучали сирены и раздавались звуки взрывов.
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Голос за кадром комментирует: "Это дом, в котором живут российские дипломаты в Варшаве. А под ним собрались польские и украинские активисты решили их разбудить так, как они будят украинцев уже в течение года. Но напомнить всему миру, что Россия – это страна-террорист".
Напомним, 24 февраля исполнился ровно год от времени, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В честь этой даты президент Зеленский обратился к украинцам, поблагодарив их за устойчивость. Он заверил, что нынешний год должен стать победным.
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