Акціонери Microsoft відхилили пропозицію про резерв у Bitcoin

Акціонери Microsoft рішуче відхилили пропозицію виділити частину корпоративних коштів для інвестицій у Bitcoin під час щорічних зборів компанії 10 грудня. Цю резолюцію запропонував Національний центр досліджень громадської політики (NCPPR), стверджуючи, що інвестиції в Bitcoin можуть диверсифікувати прибутки та підвищити цінність акцій компанії.

Деталі пропозиції

NCPPR аргументував, що включення Bitcoin до фінансового резерву дозволить Microsoft залишатися лідером у технологічному середовищі, одночасно створюючи трильйони для акціонерів. У презентації, записаній заздалегідь, дослідницький центр запропонував виділяти 1–5% прибутків Microsoft для інвестицій у Bitcoin, стверджуючи, що це допоможе хеджувати інфляційні ризики та зменшити довгострокові ризики для акціонерів.

Пропозиція також посилалася на успішне використання Bitcoin такими компаніями, як BlackRock і MicroStrategy, підкреслюючи зростаючу інституційну увагу до криптовалют.

Реакція Microsoft

У своєму звіті до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) рада директорів Microsoft рекомендувала відхилити пропозицію, вказуючи на волатильність Bitcoin, яка робить його непридатним для управління корпоративними резервами. Рада наголосила на важливості стабільних інвестицій для забезпечення ліквідності та операційного фінансування, заявивши: "Ця запитувана публічна оцінка є недоцільною".

Microsoft підтвердила свою впевненість у своїх поточних фінансових процесах, які спрямовані на забезпечення довгострокової стабільності та зростання компанії без залежності від волатильних активів, таких як Bitcoin.

FOMO і відхилене бачення

Прихильник Bitcoin Майкл Сейлор, відомий своїм закликом до корпоративного впровадження криптовалюти, раніше презентував свою позицію раді директорів Microsoft. Він заявив, що впровадження Bitcoin могло б додати до ринкової капіталізації компанії до 5 трильйонів доларів. Проте ці аргументи не змогли переконати ані раду директорів, ані акціонерів.

Рішення демонструє стратегічну обережність Microsoft, яка контрастує з підходом компаній, орієнтованих на криптовалюти, таких як MicroStrategy.

Наслідки та подальші кроки

Попри відхилення пропозиції NCPPR, організація подала подібну резолюцію до інших технологічних гігантів, зокрема Amazon. Акціонери Amazon розглянуть її у квітні 2025 року. Чи набере ця ідея підтримку серед традиційних корпорацій, залежить від подальших рішень.

Рішення Microsoft підкреслює виклики для Bitcoin у досягненні широкого визнання серед традиційних корпорацій, навіть на тлі зростання інституційного інтересу до криптовалют.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!