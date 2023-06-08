Акула напала на туристів біля пляжу в Єгипті, росіянин не вижив (відео)

У Хургаді в Єгипті за 30 метрів від берега акула атакувала двох туристів – чоловіка та жінку. Жінка змогла врятуватися, а чоловік не вижив.

Очевидці повідомили, що відпочиваючі помітили плавник над водою, однак подумали, що це дельфін підплив близько до людей. Аж раптом один з чоловіків, що перебував у воді, почав борсатися та кричати. Його затягнуло під воду.

Читайте також: В Австралії акула тричі напала на серфінгіста та вбила його

Попередньо відомо, що жертвою нападу акули став громадянин росії, що відпочивав з подругою. Деякі ЗМІ повідомляють, що він не був туристом, а проживав у Єгипті довгий час. Напад стався сьогодні біля пляжу одного з готелів "Dream Beach".

Відео дня

Напад акули на туристів потрапив на відео:

"Вона останки його доїдає", – кричить хтось з туристів.

Повідомляється, що пляжі в Хургаді після інциденту закрили всі пляжі.

Очевидці повідомили: "Дівчина встигла врятуватися, він прийняв удар на себе... Прямо на моїх очах акула зжерла хлопця".

Раніше повідомлялося, що мешканець Великої Британії керував дроном та помітив трьох акул біля популярного пляжу в Австралії. Він попередив рятувальників, щоб вони евакуювали відпочиваючих з води.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!