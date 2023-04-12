Альтернатива зеленому борщу: як зварити ароматний суп з кропивою та шпинатом
Навесні готувати завжди цікавіше, особливо, якщо до страв можна додати соковитої та корисної зелені. Тим більше, що її вже повно й на городі, я на ринках та у магазинах.
Пропонуємо вам рецепт смачного та корисного зеленого супу, який варять з кропиви та шпинату. Якщо до нього додати лимонника, то він отримає ще й пряний смак.
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Як повідомляє видання "Кухарі", для приготування супу потрібно придбати такі продукти:
- Картопля – 1-2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Селера – 1 шт.
- Часник – 1-2 зубчики.
- Кропива – 2 пучки
- Шпинат – пучок
- Сіль – щіпка
- Чорний перець – щіпка.
- Яйця – 3 шт.
- Ягоди лимонника — жменька.
Як готувати:
Овочі треба помити й почистити від шкірки.
Поставте трилітрову каструлю на плиту, влийте 2,5 літри води й почніть кип'ятити. Поки вода гріється, поріжте моркву і селеру та вкиньте до каструлі. Потім додайте покришену на квадратики картоплю, й дрібно нарізану цибулю. Посоліть й варіть під кришкою.
Кропиву та шпинат треба вимити й подрібнити. Коли овочевий бульйон майже довариться, зелень відправляємо в каструлю
Наприкінці варіння додайте вичавлений часник, лимонник і чорний мелений перець.
Проваріть 5-7 хв та вимикайте. Нехай суп настоїться під кришкою. Тим часом відваріть яйця круто, почистіть їх від шкаралупи, розріжте навпіл та викладіть у тарілки, в які насипатимете суп. Смачного!
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