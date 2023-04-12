Альтернатива зеленому борщу: как сварить ароматный суп с крапивой и шпинатом
Весной готовить всегда интереснее, особенно если к блюдам можно добавить сочной и полезной зелени. Тем более что ее уже полно и на огороде, я на рынках и в магазинах.
Предлагаем вам рецепт вкусного и полезного зеленого супа, который варят из крапивы и шпината. Если к нему добавить лимонник, то он получит еще и пряный вкус.
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Как сообщает издание "Кухарі", для приготовления супа нужно приобрести следующие продукты:
- Картофель – 1-2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сельдерей – 1 шт.
- Чеснок – 1-2 зубчика.
- Крапива – 2 пучка
- Шпинат – пучок
- Соль – щепотка
- Черный перец – щепотка.
- Яйца – 3 шт.
- Ягоды лимонника – горстка.
Как готовить:
Овощи нужно помыть и почистить от кожуры.
Поставьте трехлитровую кастрюлю на плиту, влейте 2,5 литра воды и начните кипятить. Пока вода греется, порежьте морковь и сельдерей и бросьте в кастрюлю. Затем добавьте покрошенный на квадратики картофель и мелко нарезанный лук. Посолите и варите под крышкой.
Крапива и шпинат нужно вымыть и измельчить. Когда овощной бульон почти доварится, зелень отправляем в кастрюлю.
В конце варки добавьте выжатый чеснок, лимонник и черный молотый перец.
Проварите 5-7 минут и выключайте. Пусть суп настоится под крышкой. Тем временем отварите яйца вкрутую, почистите их от скорлупы, разрежьте пополам и выложите в тарелки, в которые будете насыпать суп. Приятного аппетита!
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