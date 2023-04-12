Альтернатива зеленому борщу: как сварить ароматный суп с крапивой и шпинатом

Весной готовить всегда интереснее, особенно если к блюдам можно добавить сочной и полезной зелени. Тем более что ее уже полно и на огороде, я на рынках и в магазинах.

Предлагаем вам рецепт вкусного и полезного зеленого супа, который варят из крапивы и шпината. Если к нему добавить лимонник, то он получит еще и пряный вкус.

Читайте также: Хрен со свеклой к холодцу и буженине: простой пасхальный рецепт

Как сообщает издание "Кухарі", для приготовления супа нужно приобрести следующие продукты:

Картофель – 1-2 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сельдерей – 1 шт.

Чеснок – 1-2 зубчика.

Видео дня

Крапива – 2 пучка

Шпинат – пучок

Соль – щепотка

Черный перец – щепотка.

Яйца – 3 шт.

Ягоды лимонника – горстка.

Как готовить:

Овощи нужно помыть и почистить от кожуры.

Поставьте трехлитровую кастрюлю на плиту, влейте 2,5 литра воды и начните кипятить. Пока вода греется, порежьте морковь и сельдерей и бросьте в кастрюлю. Затем добавьте покрошенный на квадратики картофель и мелко нарезанный лук. Посолите и варите под крышкой.

Крапива и шпинат нужно вымыть и измельчить. Когда овощной бульон почти доварится, зелень отправляем в кастрюлю.

В конце варки добавьте выжатый чеснок, лимонник и черный молотый перец.

Проварите 5-7 минут и выключайте. Пусть суп настоится под крышкой. Тем временем отварите яйца вкрутую, почистите их от скорлупы, разрежьте пополам и выложите в тарелки, в которые будете насыпать суп. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить ''фальшивую пасху''.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!