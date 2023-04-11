Хрен со свеклой к холодцу и буженине: простой пасхальный рецепт

В списке обязательных блюд на пасхальном столе есть хрен со свеклой. Эта жгучая намазка к празднику символизирует страдание Христа за человечество.

Свекольно-хреновый соус добавляют к студню и мясным блюдам. Хрен со свеклой можно приготовить как разовую закуску именно на праздник, а можно закрыть в баночки и лакомиться ею в течение года.

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Хрен со свеклой, рецепт

Подготовьте 300 граммов хрена, столько же свеклы, 3 столовых ложки уксуса (9%), столовую ложку сахара и столовую ложку соли.

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Как готовить:

Хрен и сырую свеклу нужно помыть и почистить. Затем их замачивают на час в холодной воде.

Хрен перекрутите на мясорубке, свеклу натрите на мелкой терке. Свеклу нужно смешать с уксусом и сахаром. А к хрену добавить соль, когда он пустит сок, нужно слить его. Смешайте хрен со свеклой и положите в баночку или удобную соусницу.

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Как законсервировать хрен со свеклой:

Возьмите 4 свеклы среднего размера, почистите. Положите свеклу вместе с очищенным хреном (4 корня) в миску с прохладной водой. Через 20 минут перекрутите свеклу и хрен на мясорубке с наименьшей насадкой.

В кастрюлю налейте 195 мл воды, засыпьте столовую ложку сахара и чайную ложку соли. Когда жидкость закипит, налейте 4 столовые ложечки уксуса. Дайте немного постоять. Натертую свеклу и хрен разложите в банки, залейте маринадом и закатайте.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить ''фальшивую пасху''.

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