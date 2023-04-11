Чтобы пасха на Пасху получилась удачной: 11 секретов от профессиональных кондитеров

Каждый год, многие люди ищут новые рецепты для выпечки пасхального кулича, чтобы она была еще вкуснее. Однако, независимо от того, какие ингредиенты вы выберете для вашей пасхи – курага, вишни, клюква, цукаты, орехи, шоколадные крошки или изюм – есть несколько профессиональных секретов, которые следует придерживаться, чтобы все получилось на лучшем уровне.

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Наталья Шалагинова, шеф-кондитер Первой городской пекарни сырников и штруделей "Львовские пляцки", поделилась несколькими полезными советами, которые пригодятся при выпечке кулича, независимо от выбранного рецепта.

Используйте просеянную муку во время замеса теста. Это очень важно, поскольку просеянная мука очищается от загрязнений и насыщается кислородом. Это способствует лучшему брожению теста и обеспечивает лучший рост; Добавляйте жидкие ингредиенты к тесту уже разогретыми. К примеру, масло или маргарин должны быть растопленными и теплыми. Тесто должно подрастать в теплой среде. При замешивании теста рекомендуется сначала смешать и вымешать все ингредиенты, затем добавлять растопленное масло; Лучше всего замешивать кулич руками. Это особенно целесообразно, если вы печете небольшое количество куличей. Тепло рук поможет лучше замесить тесто и почувствовать его консистенцию. Руки также помогут вам контролировать процесс затворения и чувствовать, когда тесто становится готовым; Чтобы кулич дольше хранился свежим и не становился черствой, можно добавить несколько граммов водки или спирта к тесту; Выпекать кулич в бумажной форме очень удобно. Кроме того, из такой формы готовый кулич легко извлечь; Если вы планируете глазировать кулич шоколадом, не мажьте верх кулича яйцом перед выпеканием, лучше смочить его водой. Иначе глазурь может быстро затемнеть; Если вы любите сладкое, то лучше всего глазировать кулич шоколадом. Чтобы глазурь легко наносилась, растопите шоколад вместе с топленым маслом или маслом. Так глазурь будет оставаться редкой дольше времени и будет равномерно распределяться на пасти; Температура выпечки кулича зависит от того, насколько сильно подошло тесто. Если тесто хорошо подошло, кулич можно печь при высокой температуре (около 200 градусов). Если нет, то нужно печь дольше и при меньшей температуре; В электродуховке кулич рекомендуется выпекать при температуре 180 градусов, в газовой печи – 200-220 градусов; Пасху весом 500 граммов рекомендуется печь по крайней мере один час, а кулич весом 200-300 граммов – в течение получаса. Хорошо пропеченный кулич будет сохраняться дольше; Готовую кулич можно хранить в холодильнике или морозильной камере, но она должна быть герметично упакована.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить ''фальшивую пасху''.

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