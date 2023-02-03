Американські біологи хочуть воскресити легендарну птицю додо, яку люди знищили ще сотні років тому

Американський стартап Colossal Biosciences, який повертає до життя вимерлих тварин, оголосив про початок роботи з майже легендарними птахами додо, або дронтами, яких люди перебили ще кілька століть тому.

Гарвардський генетик Джордж Черч та підприємець Бен Ламм заснували цей біотехнологічний стартап. Кандидатів на таке воскресіння обирають найбільш значущих: першими були мамонти, потім до них приєдналися сумчасті тасманійські вовки, а потім третім номером у списку стали птахи додо.

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Додо, або дронт – був унікальним мешканцем острова Маврикій у західній частині Індійського океану. Ці великі птиці важили до 20 кілограмів та не вміли літати. З того часу, як острів виявився важливим пунктом на шляхах європейських мореплавців, на цих птахів почали активно полювати. За кілька десятків років вони були перебиті та вважаються зниклими у природі з кінця XVII століття. Згодом додо почали вважати одним із міфів про екзотичні створіння. Повна відсутність страху перед людьми зробила їх символом дурощів.

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Проте з XIX століття вчені стали систематично вивчати їх останки, опудала та інші зразки. Додо виявився родичем голубів і отримав назву Raphus cucullatus. З того часу пов'язані з додо конотації змінилися, і замість пташиної дурості він символізує людську безвідповідальність, яка веде до бездумного знищення природи.

За словами керівника проєкту біолога з Каліфорнійського університету в Санта-Крусі Бет Шапіро, воскресіння та повернення птиці на Маврикій може стати таким же важливим символом абсолютно нового, дбайливого ставлення до живого світу. За словами вчених, це завдання виходить далеко за межі роботи безпосередньо з ДНК та ембріонами птиці. Сьогодні природа Маврикія сильно порушена втручанням людини та принесених ним інвазивних видів. Реінтродукція додо потребуватиме всебічного відновлення природних екосистем острова.

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Крім того, на відміну від мамонтів і сумчастих вовків, додо – це птахи, а отже, вони вимагають особливих підходів щодо генетичних модифікацій і маніпуляцій з ембріональними клітинами всередині яйця, захищеного шкаралупою. Такі методи опрацьовані набагато гірше, ніж для ссавців.

Але це труднощі є частиною бізнес-стратегії Colossal. Компанія очікує, що методи, які знайдуть та всебічно випробувать на вибраних для воскресіння видах, вдасться комерціалізувати та успішно використовувати для тварин, які мають велике значення для економіки та господарства. Геноми всіх трьох кандидатів на воскресіння у Colossal вже секвеновані.

Вчені з Colossal не займаються прямим поверненням до життя мамонта, тасманійського вовка чи додо. Їхній підхід полягає у пошуку максимально близького живого родича, а потім – внесенні до його ДНК точкових змін, які відрізняють його від вимерлого. Для мамонтів це, звичайно, слони, для сумчастих вовків – сумчасті куниці, для додо – нікобарські голуби.

Отримані в результаті штучні аналоги називаються "проксивідами", і у 2016 році Комісія з виживання видів (SSC) при Міжнародному союзі охорони природи та природних ресурсів формалізувала це поняття та вимоги щодо роботи з такими істотами.

Раніше, вчені знайшли одну, можливо, найбільш незайману скам’янілість динозавра зі збереженою шкірою та обличчям.

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