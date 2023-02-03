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Наука

Американские биологи хотят воскресить легендарную птицу додо, которую люди уничтожили еще сотни лет назад

Игорь Романько

Ученые хотят воскресить птицу додо, которая вымерла сотни лет назад

Американский стартап Colossal Biosciences, возвращающий к жизни вымерших животных, объявил о начале работы с почти легендарными птицами додо или дронтами, которых люди перебили еще несколько столетий назад.

Гарвардский генетик Джордж Черч и предприниматель Бен Ламм основали этот биотехнологический стартап. Кандидатов на такое воскресение выбирают наиболее значимых: первыми были мамонты, затем к ним присоединились сумчатые тасманийские волки, а затем третьим номером в списке стали птицы додо.

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Додо или дронт был уникальным обитателем острова Маврикий в западной части Индийского океана. Эти крупные птицы весили до 20 кг и не умели летать. С тех пор как остров оказался важным пунктом на путях европейских мореплавателей, на этих птиц стали активно охотиться. Через несколько десятков лет они были перебиты и считаются пропавшими в природе с конца XVII века. Впоследствии додо начали считать одним из мифов об экзотических созданиях. Полное отсутствие страха перед людьми сделало их символом глупостей.

Однако с XIX века ученые стали систематически изучать их останки, чучела и другие образцы. Додо оказался родственником голубей и получил название Raphus cucullatus. С тех пор связанные с доконнотацией изменились, и вместо птичьей глупости он символизирует человеческую безответственность, ведущую к бездумному уничтожению природы.

Додо или дронт

По словам руководителя проекта биолога из Калифорнийского университета в Санта-Крусе Бет Шапиро, воскресение и возвращение птицы на Маврикий может стать столь же важным символом совершенно нового, бережного отношения к живому миру. По словам ученых, эта задача выходит за рамки работы непосредственно с ДНК и эмбрионами птицы. Сегодня природа Маврикия сильно нарушена вмешательством человека и приносимых им инвазивных видов. Реинтродукция потребует всестороннего восстановления природных экосистем острова.

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Кроме того, в отличие от мамонтов и сумчатых волков, додо – это птицы, а значит, они требуют особых подходов к генетическим модификациям и манипуляциям с эмбриональными клетками внутри яйца, защищенного скорлупой. Такие методы проработаны гораздо хуже, чем для млекопитающих.

Но эти трудности являются частью бизнес-стратегии Colossal. Компания ожидает, что методы, которые найдут и всесторонне опробуют на выбранных для воскресения видах, удастся коммерциализировать и успешно использовать для животных, имеющих большое значение для экономики и хозяйства. Геномы всех трех кандидатов на воскресение у Colossal уже секвенированы.

Ученые из Colossal не занимаются прямым возвращением к жизни мамонта, тасманийского волка или додо. Их подход заключается в поиске максимально близкого живого родственника, а затем внесении в его ДНК точечных изменений, отличающих его от вымершего. Для мамонтов это, конечно, слоны, для сумчатых волков – сумчатые куницы, для додо – никобарские голуби.

Полученные в результате искусственные аналоги называются проксивидами, и в 2016 году Комиссия по выживанию видов (SSC) при Международном союзе охраны природы и природных ресурсов формализовала это понятие и требования по работе с такими существами.

Ранее, ученые обнаружили одну, возможно, наиболее девственную окаменелость динозавра с сохраненной кожей и лицом.

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