Один на миллиард: Ученые обнаружили останки целого динозавра с сохраненной кожей и лицом (фото)

Археологи нашли одну, возможно, самую девственную окаменелость динозавра еще в 2011 году. Речь идет о почти целом анкилозавре вместе с зубчатыми шипами, большинством конечностей, покрытием брони и некоторыми кишками и содержимым желудка. Но самой удивительной деталью ученые являются его очень хорошо сохранившиеся лица и кожа.

Марку Митчеллу, технику из Королевского музея Тирелла, понадобилось абсурдных 7000 часов и почти 6 лет, чтобы тщательно выкопать окаменелость, деликатно откалывая камень вокруг нее. При его усилии он назвал недавно открытый вид нодозавра – разновидности анкилозавра – в его честь: Borealopelta markmitchelli.

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"Во время подготовки я собирал блоки, как пазл, и животное начало действительно принимать форму. Однажды перед Рождеством я собрал вместе обе стороны шеи и голову, чтобы вы могли действительно оценить этот впечатляющий экземпляр и то, что это было живое существо, которое настолько хорошо сохранилась", – сказал Митчелл описывая кропотливый процесс.

Куратор музея Дональд Хендерсон заверил, что эта находка практически одна на миллиард.

Исследователи смогли получить этот образец в 2017 году, после того как Митчелл закончил его обрабатывать. С тех пор они опубликовали серию впечатляющих исследований.

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Одно из таких исследований под руководством Калеба Брауна, куратора Royal Tyrell, изучило структуру костей, известную как остеодермы, найденные у анкилозавров, которые в менее хорошо сохранившихся образцах обычно выпадают с места. Однако они остались на своих природных местах, и Браун измерил все 172 из них.

"Многие бронированные скелеты динозавров сохранились расчлененными, то есть их кости перемешаны. Наличие остеодерм, сохраненных в жизненном положении в этом образце и других образцах, может дать нам подсказки относительно того, как реконструировать те образцы, где положение брони менее четко", – сказал Браун

Ученый предположил, что эти знаковые шипы действительно предназначены не для того, чтобы динозавр отпугивал хищников, а для того, чтобы похвастаться и привлечь партнеров.

Другое исследование образца под руководством Брауна и его коллег утверждает, что Boreapelta использовали форму камуфляжа, известную как контрзатенение, до сих пор не наблюдавшееся у существ такого большого размера. Тот факт, что такому устрашающему бронированному динозавру также пришлось использовать камуфляж, чтобы выжить, может означать, что мел был еще более жестоким, чем считалось ранее.

Последнее исследование, опубликованное в этом месяце, рассказывает о рационе таких динозавров. Эта окаменелость может дать подсказки, чтобы понять, как жили животные в те доисторические времена.

Ранее в Китае археологи обнаружили полный окаменевший скелет птицы с головой динозавра Cratonavis zhui, жившего около 120 миллионов лет назад.

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