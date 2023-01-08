В Китае археологи обнаружили полный окаменевший скелет птицы с головой динозавра (відео)

Археологи нашли окаменевший скелет птицы Cratonavis zhui, живший около 120 миллионов лет назад.

Об этом пишет Science Alert. Исследователи под руководством палеонтолога Чжоу Чжунхэ из Китайской академии наук (CAS) обнаружили скелет при раскопках на севере Китая в осадочных породах, образовавшихся в меловой период. Находка может помочь прояснить ключевые шаги в процессе эволюции современных птиц.

Известно, что птицы являются потомками динозавров, хотя палеонтологи до сих пор озадачены тем, как произошло это невероятное эволюционное событие. Переход от динозавра к птице включает в себя некоторые из наиболее драматических изменений в форме, функциях и окружающей среде, что в конечном итоге привело к плану тела, типичного для современных птиц.

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Ученые начали исследование черепа птицы с помощью компьютерной томографии с высоким разрешением и реконструировали форму и функции черепа, какими они были при жизни птицы. Для этого они использовали цифровые версии минерализованных костей.

Исследование показало, что форма черепа Cratonavis почти такая же, как у динозавров, таких как тираннозавр рекс, и не похожа на черепа птиц.

"Примитивные особенности черепа свидетельствуют о том, что большинство птиц мелового периода, таких как Cratonavis, не могли двигать верхней частью клюва вне зависимости от мозговой оболочки и нижней челюсти", – сказал палеонтолог Чжихен Ли.

Также интересен тот факт, что окаменелость птицы имеет удивительно длинную лопатку и первую плюсневую кость (кость стопы) – черты, которые редко можно увидеть в окаменелости других динозавров-предков птиц, и вообще отсутствуют у современных птиц.

Эволюционные тенденции показывают уменьшение длины первой плюсневой кости по мере развития птиц.

Авторы исследования предполагают, что при переходе от динозавров к птицам первая плесна прошла через процесс естественного отбора, который сделал ее короче. Когда она достигла своего оптимального размера, который составлял менее четверти длины второй плюсневой кости, она потеряла свои предыдущие функции.

"Удлиненная лопатка может увеличить механическое преимущество мышц для втягивания/вращения плечевой кости, что компенсирует общий недоразвитый летательный аппарат у этой ранней птицы, и эти отличия представляют морфологические эксперименты в волантном поведении в начале диверсификации птиц", – объяснил один из авторов. палеонтолог Мин Ван.

Отмечается, что уникальное сочетание анатомии Cratonavis zhui – это не столько ступень между двумя величественными категориями животных, сколько признак того, что все живые существа представляют собой постепенные изменения, а эволюция птиц со всеми пернатыми происходила одновременно разными путями.

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