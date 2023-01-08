У Китаї археологи виявили повний скамʼянілий скелет птаха з головою динозавра (відео)

Археологи знайшли скамʼянілий скелет птаха Cratonavis zhui, який жив близько 120 мільйонів років тому.

Про це пише Science Alert. Дослідники під керівництвом палеонтолога Чжоу Чжунхе з Китайської академії наук (CAS) виявили скелет під час розкопок на півночі Китаю в осадових породах, що утворилися у крейдяний період. Знахідка може допомогти прояснити ключові кроки в процесі еволюції сучасних птахів.

Відомо, що птахи є нащадками динозаврів, хоча палеонтологи досі спантеличені тим, як відбулася ця неймовірна еволюційна подія. Перехід від динозавра до птаха включає деякі з найбільш драматичних змін у формі, функціях і навколишньому середовищі, що в кінцевому підсумку призвело до плану тіла, типового для сучасних птахів.

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Вчені почали дослідження черепа птаха за допомогою комп'ютерної томографії з високою роздільною здатністю та реконструювали форму та функції черепа, якими вони були за життя птаха. Для цього вони використовували цифрові версії мінералізованих кісток.

Дослідження показало, що форма черепа Cratonavis майже така ж, як у динозаврів, таких як тиранозавр рекс, і не схожа на черепи птахів.

"Примітивні особливості черепа свідчать про те, що більшість птахів крейдяного періоду, таких як Cratonavis, не могли рухати верхньою частиною дзьоба незалежно від мозкової оболонки та нижньої щелепи", – сказав палеонтолог Чжіхен Лі.

Також цікавим є той факт, що скам’янілість птаха має напрочуд довгу лопатку та першу плеснову кістку (кістку стопи) – риси, які рідко можна побачити у скам’янілостях інших динозаврів-предків птахів, і взагалі відсутні у сучасних птахів.

Еволюційні тенденції показують зменшення довжини першої плеснової кістки в міру розвитку птахів.

Автори дослідження припускають, що під час переходу від динозаврів до птахів перша плесна пройшла через процес природного відбору, який зробив її коротшою. Коли вона досягла свого оптимального розміру, який становив менше чверті довжини другої плеснової кістки, вона втратила свої попередні функції.

"Подовжена лопатка може збільшити механічну перевагу м’язів для втягування/обертання плечової кістки, що компенсує загальний недорозвинений літальний апарат у цього раннього птаха, і ці відмінності представляють морфологічні експерименти у волантній поведінці на початку диверсифікації птахів", – пояснив один із провідних авторів, палеонтолог Мін Ван.

Зазначається, що унікальне поєднання анатомії Cratonavis zhui – це не стільки сходинка між двома величними категоріями тварин, скільки ознака того, що всі живі істоти являють собою поступові зміни, а еволюція птахів із усіма пернатими відбувалася одночасно різними шляхами.

Раніше у Туреччині археологи виявили римський замок віком 1700 років, який використовувався як КПП для торговців.

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