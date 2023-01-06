Археологи виявили у Туреччині римський замок віком 1700 років, який використовувався як КПП (фото)

1700-річний римський замок був знайдений під час археологічних розкопок у стародавньому місті Адріанаполіс, що було засноване в 4 столітті нашої ери в римський період, розташованому в районі Ескіпазар Карабюк (приблизно за 400 км від Стамбула).

Про це пише Arkeonews. Вважається, що римський замок використовувався як контрольно-пропускний пункт та контролював пересування торгових караванів із портів Чорного моря.

Керівник розкопок з факультету літератури Університету Карабюк, викладач кафедри археології, доктор Ерсін Челікбаш повідомив, що пріоритетом археологів є покращення стін замку. Він зазначив, що вони поступово продовжують тривалість робіт за підтримки Міністерства культури та туризму, Турецького історичного товариства, губернаторства Карабюк та муніципалітету Ескіпазара.

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"Ми повністю оголили східну стіну замку. Крім того, ми продовжуємо реставраційні роботи на стінах розкритих нами руїн замку", – сказав Челікбаш.

Науковці припускають, що перша фаза замку датована римським періодом, 3-м століттям, і додав, що це єдині руїни замку, розкопані в регіоні.

"Замок зазнав різних реконструкцій. Про це ми знайшли напис на в’їзній брамі замку. Цей напис свідчить, що замок продовжував використовуватися як доки його перебудовували. Можна сказати, що цей замок був побудований тут близько 1700 років тому", – зазначив вчений.

Челікбаш також додав, що вони планують розкопати внутрішній простір римського замку та відкрити його для відвідувачів протягом 10 років.

"Форти важливі як оборонні споруди в стародавніх містах. У Адріанополі на написі, розкопаному в попередні роки, говориться, що "Адріанополіс є комерційним центром регіону". Цей напис вказує на причину існування замку. Тому що Адріанополіс – справді важливе античне місто, розташоване на перехресті доріг, що з’єднують внутрішні регіони з узбережжям Чорного моря. Тому можна сказати, що торгівля тут теж важлива. Можна сказати, що цей замок був побудований для захисту, щоб тут можна було зручно вести торгівлю", – додав він.

Раніше, на заході Туреччини під час розкопок в районі римських мостів, археологи розкопали унікальні кам'яні голови грецьких богів та майже цілу статую.

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