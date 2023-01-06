Археологи обнаружили в Турции римский замок в возрасте 1700 лет, который использовался в качестве КПП (фото)

1700-летний римский замок был найден во время археологических раскопок в древнем городе Адрианаполис, основанном в 4 веке нашей эры в римский период, расположенном в районе Эскипазар Карабюк (примерно в 400 км от Стамбула).

Об этом пишет Arkeonews. Считается, что римский замок использовался в качестве контрольно-пропускного пункта и контролировал передвижение торговых караванов из портов Черного моря.

Руководитель раскопок с факультета литературы Университета Карабюк, преподаватель кафедры археологии доктор Эрсин Челикбаш сообщил, что приоритетом археологов является улучшение стен замка. Он отметил, что они постепенно продолжают продолжительность работ при поддержке Министерства культуры и туризма, Турецкого исторического общества, губернаторства Карабюк и муниципалитета Эскипазара.

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"Мы полностью обнажили восточную стену замка. Кроме того, мы продолжаем реставрационные работы на стенах раскрытых нами руин замка", – сказал Челикбаш.

Ученые предполагают, что первая фаза замка датирована римским периодом, 3 веком, и добавил, что это единственные руины замка, раскопанные в регионе.

"Замок претерпел различные реконструкции. Об этом мы нашли надпись на въездных воротах замка. Эта надпись свидетельствует, что замок продолжал использоваться как пока его перестраивали. Можно сказать, что этот замок был построен здесь около 1700 лет назад ", – отметил ученый.

Челикбаш добавил, что они планируют раскопать внутреннее пространство римского замка и открыть его для посетителей в течение 10 лет.

"Форты важны как оборонные сооружения в древних городах. В Адрианополе на надписи, раскопанной в предыдущие годы, говорится, что "Адрианополис является коммерческим центром региона". Эта надпись указывает на причину существования замка. Потому что Адрианополис – действительно важный античный город, расположенный на перекрестные дороги, соединяющие внутренние регионы с побережьем Черного моря. Поэтому можно сказать, что торговля здесь тоже важна. Можно сказать, что этот замок был построен для защиты, чтобы здесь можно было удобно вести торговлю", – добавил он.

Ранее на западе Турции во время раскопок в районе римских мостов археологи раскопали уникальные каменные головы греческих богов и почти целую статую.

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