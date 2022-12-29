На заході Туреччини археологи розкопали унікальні кам'яні голови грецьких богів (фото)
Кам'яні голови грецьких богів та майже цілу статую знайшли під час розкопок в районі римських мостів, які перетинають потік Пенкалас, притоку річки Риндакос.
Про це пише Heritage Daily. Археологи з Університету Кютахья Думлупинар (Kütahya Dumlupınar University) виявили знахідки під час розкопок стародавнього міста Айзаной, розташованого на території сучасного турецького міста Чавдархісар. У 2021 році в безпосередній близькості від останнього відкриття також виявили кам'яні голови Афродіти і Діоніса. А в 2020 році археологи знайшли безголову статую Геракла.
Айзаной був заснований як фрігійське місто на західній частині Фрігійського царства. Протягом елліністичного періоду місто чергувалося між гегемонією Пергамського та Віфінського королівств, а потім потрапило під контроль Риму в 133 році до нашої ери.
Його монументальні будівлі датуються ранньою імперією до 3-го століття нашої ери, періоду, коли Айзаной був важливим політичним та економічним центром у римській провінції Фрігія Пакатіана.
Після 7-го століття нашої ери Аезані занепав, а деякі будівлі на храмовому пагорбі були перетворені в період сельджуків (1040 і 1157 рр. н. е.) на цитадель татарами Чавдар (яким називається недавнє поселення Чавдархісар).
Археологи знайшли кам'яні голови статуй грецьких богів: Ерос – бог кохання і сексу, Діоніс – бог збору винограду, виноробства, садів і плодів, рослинності, родючості, божевілля, ритуального божевілля, релігійного екстазу, свята, і театру, Геракл – божественний герой у грецькій міфології та син Зевса й Алкмени, і кілька інших богів із грецького пантеону.
Команда також виявила майже повну статую, не вистачало лише половини п'єдесталу та однієї ноги. Статуя має понад 2 метри у висоту і зображує чоловічу фігуру, хоча команда ще не оголосила, чи представляє вона важливу фігуру з Айзаноя, чи легендарного героя або бога.
"Під час сезону розкопок 2022 року ми виявили багато блоків, що належать до мосту. Крім того, ми натрапили на сонячний годинник і багато фрагментів мармурової скульптури", – сказав професор, доктор Гьохан Кошкун з Університету Кютахья Думлупинар, коментуючи результати розкопок.
Раніше у Туреччині археологи розкопали другий храм урартського царя Менуа та залишки гробниці.
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