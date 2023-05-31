Англійська класика: рецепт яблучного крамблу

Яблучний крамбл — запашний англійський десерт із соковитою фруктовою начинкою і хрустким розсипчастим тістом.

ІНГРЕДІЄНТИ

Вершкове масло – 180 г

Пшеничне борошно – 140 г

Яблука – 2 шт.

Цукор – 190 г

Морозиво – кулька

Лимон ½ шт.

Імбир мелений – 0,5 ч. л.

Кориця мелена – 0,5 ч. л.

Рослинна олія – 10 г

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Спосіб приготування:

1. Натріть холодне масло на тертці. Змішайте з борошном, цукром, корицею та імбирем.

2. Готове тісто загорніть в харчову плівку та поставте в морозилку на 30 хв.

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3. Очистіть та наріжте яблука маленьким кубиком. Збризніть лимонним соком.

4. До яблук додайте 100 цукру і 30 г борошна, перемішайте.

5.Форму для запікання змастіть олією, викладіть яблука.

6. Вийміть тісто з морозилки та натріть на тертці на яблука.

7. Випікайте пиріг 45-60 хвилин при 180 °С.

8. Подавайте з кулькою морозива.

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