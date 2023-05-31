Английская классика: рецепт яблочного крамбла

Яблочный крамбл – ароматный английский десерт с сочной фруктовой начинкой и хрустящим рассыпчатым тестом.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Сливочное масло – 180 г

Пшеничная мука – 140 г

Яблоки – 2 шт.

Сахар – 190 г

Мороженое – шарик

Лимон ½ шт.

Имбирь молотый – 0,5 ч. л.

Корица молотая – 0,5 ч. л.

Растительное масло – 10 г

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Способ приготовления:

1. Натрите холодное масло на терке. Смешайте с мукой, сахаром, корицей и имбирем.

2. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и поставьте в морозилку на 30 мин.

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3. Очистите и нарежьте яблоки маленьким кубиком. Сбрызните лимонным соком.

4. К яблокам добавьте 100 сахара и 30 г муки, перемешайте.

5.Форму для запекания смажьте маслом, выложите яблоки.

6. Извлеките тесто из морозилки и натрите на терке на яблоки.

7. Выпекайте пирог 45-60 минут при 180 °С.

8. Подавайте с шариком мороженого.

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