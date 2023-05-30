Как приготовить натуральное домашнее мороженое, которое спасет в жару

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептами мороженого, которое любят как взрослые, так и дети. Оно освежит в жару и обрадует ваши вкусовые рецепторы.

На своем сайте кулинар предложил самостоятельно приготовить мороженое из йогурта и клубники, а также сливочное. Его можно делать много, складывать в емкости с крышками и хранить в морозилке.

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Мороженое из йогурта с клубникой

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Такое мороженое будет ароматным, полезным и вкусным. Готовится оно очень просто, ведь нужно смешать все ингредиенты, а затем ждать, пока оно хорошо застынет в морозильнике.

Как приготовить:

1. Помойте 200 г клубники, срежьте хвостики, переложите чашу блендера, добавьте 2 ст. л. сахарной пудры и измельчите до однородности.

2. Перелейте клубничное пюре в емкость с крышкой, добавьте к нему 400 мл натурального йогурта и поставьте емкость, покрытую крышкой в морозилку до полного застывания примерно на 3-4 часа.

3. Затем можете доставать и смаковать. Приправьте его орешками, шоколадом и карамелью.

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Сливочное мороженое

Такое мороженое лучше подавать с листочками мяты и свежести, посыпьте его тертым шоколадом и добавьте любимый джем.

Как приготовить сливочное мороженое:

1. В тарелке смешайте 2 яйца из 120 г сахара. Перемешайте венчиком до однородности, но не сбивайте до пены.

2. Молоко нагрейте до 60 градусов, чтобы над поверхностью появился пар. Влейте молоко в яйца, постоянно помешивая венчиком.

3. Перелейте смесь в кастрюлю, варите на медленном огне, постоянно помешивая, доведите до 80 градусов. Смесь должна сгущаться.

4. Снимите сотейник с огня, охладите до комнатной температуры и влейте 120 мл сливок. Еще раз перемешайте и перелейте смесь в емкость с крышкой.

5. Поставьте в морозилку на 30 минут, затем вытяните и снова размешайте. Повторите это еще четыре раза. После последнего оставьте мороженое на 6-8 часов в морозильнике.

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