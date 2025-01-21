Аномальна зима: в Укргідрометцентрі розповіли, як довго триматиметься 'весняна' погода та коли чекати різких змін

Найближчий тиждень обіцяє бути спокійним і стабільним у плані погоди, без різких температурних коливань. Експертка прогнозує хмарну погоду в найближчі дні.

Про це в коментарі для NV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. "А 22−23 січня атмосферний тиск дещо знизиться, і це відкриє можливість надходженню атмосферних фронтів, хоч і малоактивних, – каже Птуха. – Вони принесуть невеликий дощ та мокрий сніг. Але ці опади будуть досить локальні – 22 січня передусім вночі на Закарпатті, а вдень загалом по правобережній Україні й 23 січня вже на більшій частині території".

"Але, знову ж таки, це невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом і лише місцями", – наголошує метеорологиня.

Незначні опади можуть спостерігатися ще 24 січня, але вже 25-го знову встановиться суха погода, оскільки атмосферні фронти відступлять.

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Вітер буде переважно південно-східного напрямку і матиме помірну силу. "На заході та південному заході країни вночі й у ранкові години протягом найближчих кількох діб місцями можливе утворення туманів", – зазначила Птуха.

Протягом цього тижня температурні показники будуть такими: уночі від +2 до -4 градусів, удень 0…+5. У найпівденніших регіонах та на Прикарпатті температура вдень може досягати +9 градусів. "Найхолодніше 22–23 січня прогнозується в східних областях та в Карпатах — вдень температура триматиметься близько нуля", — зазначає синоптикиня.

Наприкінці тижня очікується невелике потепління: уночі 24–25 січня температури коливатимуться від +4 до -2, а вдень підвищуватимуться до +1…+7, місцями на півдні до +10. Водночас у північно-східних регіонах і Карпатах зберігатиметься прохолодніша погода — уночі до -5 градусів, а вдень до +3.

Найтеплішими днями у найближчій синоптичній перспективі стануть 26–27 січня — неділя та понеділок. У Києві температура повітря біля поверхні землі може піднятися аж до +10 градусів. "Згодом атмосферні умови зміняться, і до регіону почне надходити прохолодніше повітря, що призведе до зниження температури. Проте це падіння буде незначним, і показники повернуться до нинішнього рівня", — пояснює Птуха.

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На Київщині 21 січня опадів не очікується, температура вночі близько 0 градусів, удень +1…+3. Надалі, 22–23 січня, можливі невеликі дощі чи мокрий сніг у деяких районах. Водночас денна температура трохи підвищиться і становитиме +2…+4 градуси.

"24 січня місцями невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, а 25-го вже без опадів. Температура повітря вночі вже перейде на плюсову: 0…+2, а вдень +3…+5 градусів", – зазначає Птуха.

26 січня мешканців Києва потішить тепла погода: температура вдень підніметься до +6…+8 градусів. А вже 27 січня очікується справжнє "весняне" потепління – стовпчики термометрів покажуть +8…+10 градусів.

За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця січня суттєвих змін зимової погоди не передбачається. Температурний режим залишатиметься вищим за кліматичну норму.

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