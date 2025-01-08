Сніг і морози: синоптикиня назвала дату повернення справжньої зимової погоди в Україну

Цього тижня українці насолоджуватимуться теплом із періодичними дощами. Однак уже наступного тижня в країну можуть прийти невеликі морози.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомила Анжеліка Ганчук, керівниця сектору чисельного моделювання та прогнозування відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру.

Щодо питання про можливість випадання традиційного снігу, синоптикиня зазначила, що наразі цього не варто очікувати.

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"На заході країни очікуються снігопади, оскільки там буде прохолодніше. У неділю та понеділок температура знизиться до мінусових значень, що може спричинити випадання снігу. Проте наступного тижня в Україні встановиться лише незначний мороз без екстремальних показників – звичайна зимова погода," – зазначила Анжеліка Ганчук.

Водночас у суботу та в ніч на неділю через Україну переміщуватиметься циклон, який принесе мокрий сніг у західні регіони.

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