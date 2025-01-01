Потепління до +10: в Україні найближчими днями очікується аномальна погода для зими

2 січня в західних регіонах України прогнозується місцями невеликий дощ, тоді як в інших областях опадів не очікується. На півдні країни вночі та вранці можливий туман. У Києві погода буде сухою, з південно-західним вітром силою 7-12 м/с, іноді з поривами 15-20 м/с. Температура повітря в столиці вночі складе 1-3° тепла, вдень підніметься до 7-9°.

Загалом по країні вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних, північних і центральних регіонах місцями пориви 15-20 м/с, а в Карпатах — до 25-30 м/с. Температура повітря коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу вночі, а вдень — від 5° до 10° тепла. У Криму повітря прогріється до 13° тепла. Про це повідмоляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У ніч на 3 січня в західних і північних областях очікується мокрий сніг і дощ, який удень пошириться майже по всій території країни, крім півдня. Температура повітря залишатиметься в межах від 3° морозу до 2° тепла, а в центральних регіонах і на Закарпатті вдень сягне 5° тепла. У південних і східних регіонах температура вночі буде 1-6° тепла, вдень — 5-10°.

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У західних і північних областях місцями зберігатиметься ожеледиця. В Карпатах прогнозують помірний або сильний сніг. Температура повітря в гірських районах 3 січня коливатиметься від 1° до 6° морозу, а 4 січня впаде до 6-11° морозу.

У Києві 3 січня вночі очікується помірний мокрий сніг, а вдень — невеликий. На дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень буде близько 0°.

Додатково зазначається, що за історію спостережень найтеплішим 2 січня у Києві був 2023 рік, коли температура досягла 13,2° тепла, а найхолоднішим — 1943 рік із морозом 21,8°.

Нагадаємо, новорічна ніч вразить полярним сяйвом.

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