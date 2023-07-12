Археолог заявив, що відшукав біблійне місто Содом

Археолог Стівен Коллінз стверджує, що встановив місце розташування міста Содом. За його словами це місце збігається з біблійним описом.

Також там були наявні на місці фізичні докази, в тому числі "глазурована" кераміка. Про це повідомляє ChristianHeadlines.

Зазначається, що команда знайшла кераміку середини бронзового віку на місці в Йорданії, яка, здавалося, була розплавлена ​​"спалахом тепла", таким чином збігаючись із біблійною розповіддю, згідно з якою Бог знищив Содом за допомогою сірки та вогню.

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Археологічна ділянка, відома як Талл ель-Хамам, розташована на території сучасної Йорданії.

"Де стояв Лот, коли він підвів свої очі й сказав, що вся площина Йордану добре зрошена? Він був у Бетелі та Ай", – зазначив він.

Коллінз сказав, що Талл-ель-Хаммам знаходиться на схід від Бетеля та Ай. Інші місця в регіоні, які вважаються місцями для Содому, не відповідають біблійному наративу, додав він.

"Насправді біблійний текст привів нас до цього місця. Ми просто орієнтувалися в географії", – додав археолог.

Нагадаємо, на Сицилії знайшли місце найбільшої морської битви: яскраве свідчення кривавої війни між Римом та Карфагеном.

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