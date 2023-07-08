На Сицилії знайшли місце найбільшої морської битви: яскраве свідчення кривавої війни між Римом та Карфагеном (фото)

Співробітники некомерційної дослідницької організації RPM Nautical Foundation спільно з владою Сицилії проводили дослідження місця морського бою у Середземному морі. Вони вже шістнадцять років вивчають цей район Середземного моря.

Про це пише Naked Science.

Підводні археологи підняли з дна безліч дуже рідкісних артефактів. Площа, що була досліджена, становить 270 квадратних кілометрів, а головна зона бою охоплює 12 квадратних кілометрів.

Серед нових знахідок є два бронзові тарани. У давні часи ця зброя була надзвичайно важливою для військових кораблів, оскільки з їх допомогою ворогів можна було потопити з більшою ефективністю, ніж за допомогою кам'яних куль. Таким чином, загалом в районі битви при Егатських островах (241 рік до нашої ери) було знайдено 25 таранів. Варто зауважити, що до проекту RPM Nautical Foundation були відомі лише два збережених тарана з античних часів, тому ці морські знахідки є одними з найрідкісніших артефактів, які до нас дійшли з давньої середземноморської культури.

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Крім того, під час цього року археологи знайшли десятки свинцевих куль для пращі, кілька бронзових шоломів та наконечників, а також римські та грецькі монети.

Також в цьому районі було виявлено торговельне судно, яке затонуло та перевозило амфори, виготовлені в Лузитанії (сучасна Португалія) і Бетику (Іспанія) в першій половині IV століття нашої ери.

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