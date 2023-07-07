Вчені відтворили обличчя жінки 'Ави', яка жила в Шотландії 3800 років тому (фото)

У місті Ачаваніча у Шотландії вчені відтворили тривимірне зображення жінки бронзового віку, яку вони назвали "Ава". Як повідомляє Live Science, рештки цієї жінки були знайдені ще 1987 року, а після відтворення її обличчя науковці отримали нові дані щодо життя та зовнішності людей цієї епохи.

Поховання, відоме як "поховання в склянці Ачаваніча", містило скелетні рештки жінки, а також різноманітні поховання, такі як глиняний стакан з короткою шийкою та фрагмент коров'ячої кістки. Після вивчення скелета та антропологічного аналізу було встановлено, що жінка належала до віку від 18 до 25 років та мала зріст близько 1,71 метра.

Читайте також: Вчені показали, як міг виглядати "вампір", що жив у XVIII столітті (фото)

Відео дня

Дослідники використали наявні скани комп'ютерної томографії черепа Ави, а також дані комп'ютерної томографії живих донорів, щоб створити тривимірне зображення обличчя жінки. Аналіз показав, що її зовнішність могла бути трохи темнішою, ніж у сучасних шотландців, вона мала карі очі та чорне волосся. Її висота та риси обличчя свідчать про те, що вона вважалася імпозантною для свого часу.

Це відтворення допомагає візуалізувати зовнішність та можливий вигляд жінки бронзового віку, що своєю чергою відкриває нові можливості для розуміння європейської культури того періоду. Відкриття такого роду сприяє поглибленню наших знань про минуле і розширює наше розуміння про етнічність, зовнішність та життя людей, що жили в давнину, зазначають вчені.

Ці нові дані створюють можливість провести подальші дослідження і порівняти цю жінку з іншими археологічними знахідками з різних регіонів Європи. Вивчення зовнішнього вигляду та фізичних характеристик наших предків допомагає відтворити їхній світ і культуру, а також розуміти вплив, який вони мали на розвиток сучасного суспільства.

Раніше дослідники успішно відтворили образ 16-річної дівчини з VII століття, залишки якої були знайдені поблизу Кембриджу. Крім реконструкції її зовнішності, вчені провели аналіз кісток і зубів, встановивши, що вона народилася в Центральній Європі та переїхала звідти у ранньому дитинстві.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!