Ученые воспроизвели лицо женщины 'Ави', жившей в Шотландии 3800 лет назад (фото)

В городе Ачаванича в Шотландии ученые воспроизвели трехмерное изображение женщины бронзового века, которую они назвали "Ава". Как сообщает Live Science, останки этой женщины были найдены еще в 1987 году, а после воспроизведения ее лица ученые получили новые данные о жизни и облике людей этой эпохи.

Захоронение, известное как "захоронение в стакане Ачаванича", содержало скелетные остатки женщины, а также различные захоронения, такие как глиняный стакан с коротким горлышком и фрагмент коровьей кости. После изучения скелета и антропологического анализа было установлено, что женщина принадлежала от 18 до 25 лет и имела рост около 1,71 метра.

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Исследователи использовали существующие сканы компьютерной томографии черепа Авы, а также данные компьютерной томографии живых доноров для создания трехмерного изображения лица женщины. Анализ показал, что ее внешность могла быть немного темнее, чем у современных шотландцев, у нее были карие глаза и черные волосы. Ее высота и черты лица свидетельствуют, что она считалась импозантной для своего времени.

Это воспроизведение помогает визуализировать внешность и вид женщины бронзового века, что в свою очередь открывает новые возможности для понимания европейской культуры того периода. Открытие такого рода способствует углублению наших знаний о прошлом и расширяет наше понимание об этничности, внешности и жизни людей, живших в древности, отмечают ученые.

Эти новые данные создают возможность провести дальнейшие исследования и сравнить женщину с другими археологическими находками из разных регионов Европы. Изучение внешнего вида и физических характеристик наших предков помогает воссоздать их мир и культуру, а также понимать влияние, которое они оказали на развитие современного общества.

Ранее исследователи успешно воспроизвели образ 16-летней девушки из VII века, остатки которой были найдены вблизи Кембриджа. Помимо реконструкции ее внешности ученые провели анализ костей и зубов, установив, что она родилась в Центральной Европе и переехала оттуда в раннем детстве.

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