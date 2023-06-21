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Ученые воспроизвели лицо 16-летней девушки из VII века, останки которой нашли неподалеку от Кембриджа (фото)

Игорь Романько

Ученые воспроизвели лицо знатной англосаксонки VII века, которую нашли погребенной на кровати

Исследователи успешно воспроизвели образ 16-летней девушки, жизнь с VII века, остатки которой были найдены вблизи Кембриджа. Кроме реконструкции ее облика, ученые провели анализ костей и зубов, установив, что она родилась в Центральной Европе и переехала оттуда в раннем детстве. Эту новость сообщают исследователи из Кембриджского университета, которые готовятся представить ее на новой выставке Кембриджского музея археологии и антропологии.

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Девушка, которая была похоронена, была примерно 16 лет, а ее скелет был найден во время археологических раскопок в 2012 году. Она была похоронена необычным способом – на деревянной кровати с резьбой, в одежде изысканного стиля с золотыми шпильками и золотым крестом, украшенным гранатом.

Это свидетельствует о том, что усопшая принадлежала к высокому общественному статусу и, вероятно, была одной из первых христианок. Анализ изотопов костей и зубов показал, что она переехала в Англию примерно в семилетнем возрасте из региона близ Альп, возможно, из южной части Германии. После переезда ее питание претерпело изменения, уменьшившись количество белка, что может быть связано с новым образом жизни.

Для получения более подробной информации о девушке исследователи создали цифровую реконструкцию ее лица с помощью художника-криминалиста, используя параметры ее черепа. Обнаружено, что у нее была асимметрия глаз – левый глаз располагался примерно на пол сантиметра ниже, чем правый, что могло быть заметно в течение ее жизни. Художник добавил волосы и цвет кожи на основе типичного внешнего вида европейских женщин, поскольку более точный анализ ДНК для установления этих черт не был произведен.

Напомним, в Виндоланде на севере Англии была обнаружена римская военная награда в возрасте 1900 лет.

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