На севере Англии была обнаружена военная награда с головой медузы, возраст которой 1900 лет (фото)

В Виндоланде на севере Англии обнаружена римская военная награда в возрасте 1900 лет, сообщает Vindolanda Trust в своем Twitter-аккаунте.

Эта военная награда, известная как фаллер, использовалась для награждения выдающихся солдат и солдат римской армии.

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Виндоланда – это римский форт, расположенный к югу от стены Адриана в северной Англии. Этот археологический комплекс является одним из самых важных римских археологических памятников в Европе. Он состоит из девяти фортов, где размещались римские солдаты из всей Римской империи. Форт датируется третьим веком и включает в себя стены форта, здание штаба, здание командира, зернохранилища и казармы.

Во время раскопок был найден серебряный фаллер, на котором изображена голова Медузы - чудовища с живыми ядовитыми змеями вместо волос. Глава Медузы исполняет роль защитного символа.

Кроме того, археологи нашли другие предметы, такие как наконечник копья, медную ложку, штампованный ободок мортария, керамику, бусину из дыни, эмалированную брошь-бант, накидку на ножны из медного сплава.

Напомним, в Лондоне раскопали мавзолей древнеримских времен, где хоронили богачей.

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