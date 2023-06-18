Археологи в Перу нашли под кучей мусора 3000-летнюю мумию (фото, видео)

В Лиме в Перу совершили удивительное открытие под тысячами килограммов мусора. Археологи и студенты из Университета Сан-Маркос обнаружили 3000-летнюю мумию, которая, вероятно, являлась жертвой.

Как сообщает BBC News, исследователям пришлось вывезти 7 тысяч килограммов мусора, чтобы провести подробные раскопки.

Исследователи считают, что мумии 3000 лет, и она, вероятно, была жертвой. Археолог Мигель Агилар сказал BBC News, что мумия, вероятно, принадлежала к манчайской культуре, группе людей, живших вокруг современной Лимы с 1500 до 1000 лет до нашей эры.

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"Люди Манчай обычно строили U-образные храмы, направленные в сторону восходящего солнца. Другие характеристики, такие как расположение мумии и место ее расположения в U-образном храме, свидетельствуют, что она принадлежала к манчайской культуре", – пишет издание.

Археолог Агилар сказал, что при жизни этого человека могли принести в жертву во время последнего этапа строительства этого храма.

Напомним, в Лондоне раскопали мавзолей древнеримских времен, где хоронили богачей.

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