В Лондоне раскопали мавзолей древнеримских времен, где хоронили богачей (фото)

Археологи, ведущие раскопки в районе Саутуарк на юге Лондона, обнаружили уникальный мавзолей римских времен с хорошо сохранившимися стенами и полом.

Как сообщает BBC, мавзолей служил местом захоронения для состоятельных жителей Лондиниума во времена, когда Британия была римской колонией. После реставрации мавзолея его планируют превратить в постоянную экспозицию.

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Раскопки на юге столицы велись под руководством сотрудников Лондонского археологического музея (MOLA) по поручению муниципальной службы лондонского транспорта. По словам археологов, это не первый из обнаруженных в Британии, но этот римский мавзолей лучше сохранился, он имеет мозаичный пол по центру и даже остатками ступенек.

Под первым мозаичным полом оказался второй, с похожим орнаментом. По их мнению, мавзолей в какой-то момент решили перестроить или восстановить. Судя по всему, это было солидное строение, возможно даже двухэтажное.

Несмотря на то, что мавзолей должен быть усыпальницей, саркофаги в нем обнаружены не были. Но нашлись более сотни монет, фрагменты керамических изделий, черепицы и металла.

Сотрудники музея создали трехмерную модель найденных фрагментов мавзолея и надеются в ближайшее время точно определить возраст, а также возможного бывшего хозяина.

Напомним, в Испании во время раскопок на месте башни 14 века Торре де Мейра, разрушенной в 1476 году во время войны Ирмандиньо, нашли 15-сантиметровый каменный пенис.

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