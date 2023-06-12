В Испании нашли старинный каменный пенис, имевший 'насильственную цель' (фото)

В Испании во время раскопок на месте башни 14 века Торре де Мейра, разрушенной в 1476 году во время войны Ирмандиньо, нашли 15-сантиметровый каменный пенис. Археологи считают, что в древности его использовали для заточки оружия.

Несмотря на то, что археологи часто находят фаллические объекты на древнеримских и кельтских памятниках, коллективное открытие знаменует относительно редкий случай артефакта пениса, найденного в средневековом европейском контексте, пишет Hyperallergic.

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Отмечается, что это изделие из камня редко в "своем средневековом контексте", но было распространено в Древнем Риме.

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"Он материализует символическую связь между насилием, оружием и маскулинностью", — сказал археолог Дарио Пенья. По его словам, такая ассоциация существовала в средние века и иногда присутствовала в современной культуре.

Ученый объяснил, что хотя точильные камни обычно находят в средневековых местах, эти артефакты имеют тенденцию быть и в других формах. То, что его использовали как точильный камень, указывают на потертости на одной из сторон камня.

Ученые говорят, что в последние годы было обнаружено множество древнеримских резных, раскрашенных или выгравированных фаллосов.

Напомним, ранее археологи нашли древнеримский фаллоимитатор.

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