rus
Українська
Наука

Ученые назвали город, который может утонуть под тяжестью небоскребов

Былим Елена

Ученые назвали город, который может утонуть под тяжестью небоскребов

Один из самых известных городов мира может уйти под воду. Ученые говорят, что затопление грозит Нью-Йорку (США) из-за большого количества небоскребов.

Как сообщает Science Alert, ученые сделали такой вывод, исследуя, среди прочего, спутниковые данные. Они обратили внимание на постепенное оседание земной поверхности – Нью-Йорк опускается со скоростью 1-2 миллиметра в год.

"Несколько миллиметров могут показаться незначительными, но некоторые части города оседают намного быстрее, наравне с самыми быстрыми наблюдаемыми темпами, с которыми тектонические плиты откатываются во время таяния ледников. Деформация может повлечь за собой проблемы для расположенного на низменности города, где проживает более 8 миллионов человек", - пишет издание со ссылкой на данные Earth's Future.

Специалист Геологической службы США Том Парсонс и его коллеги из Университета Род-Айленда, проводившие исследования, говорят, что каждое дополнительное высотное здание, построенное на побережье, еще может способствовать появлению наводнений.

Ученые подсчитали, что общая масса более миллиона зданий в Нью-Йорке составила 764 000 000 000 килограммов. Затем они разделили город на сетку квадратов размером 100 на 100 метров и перевели массу здания на идущее вниз давление, учитывая силу тяжести.

Читайте также: Американский ученый предупредил об опасности искусственного интеллекта

Таким образом, они и получили данные, что Нью-Йорк постепенно тонет.

Исследователи отмечают, что Нью-Йорк не одинок в этой проблеме. В риске затопления – часть столицы Индонезии. Джакарта может оказаться под водой уже к 2050 году. Части этого города погружаются почти на 11 сантиметров в год из-за добычи грунтовых вод.

Издание пишет, что исследование 99 прибрежных городов во всем мире, проведенное в 2022 году, показало, что опускание почвы на самом деле может составить большую или, по крайней мере, недооцененную проблему по сравнению с повышением уровня моря. В большинстве исследованных городов земля проседает быстрее, чем поднимается уровень моря, а это значит, что жители столкнутся с наводнениями раньше прогнозируемых климатических моделей.

Ранее ученые спрогнозировали, когда может погаснуть Солнце.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!

НаукаСША