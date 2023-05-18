Вчені назвали місто, яка може потонути під вагою хмарочосів

Одне з найвідоміших міст світу може піти під воду. Вчені кажуть, що затоплення загрожує Нью-Йорку (США) через значну кількість хмарочосів.

Як повідомляє Science Alert, вчені зробили такий висновок, досліджуючи, серед іншого, супутникові дані. Вони звернули увагу на поступове осідання земної поверхні – Нью-Йорк опускається зі швидкістю 1-2 міліметри на рік.

"Кілька міліметрів можуть здатися незначними, але деякі частини міста осідають набагато швидше, нарівні з найшвидшими спостережуваними темпами, з якими тектонічні плити відкочуються під час танення льодовиків. Деформація може спричинити проблеми для розташованого на низині міста, де проживає понад 8 мільйонів людей", – пише видання з посиланням на дані Earth's Future.

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Фахівець Геологічної служби США Том Парсонс та його колеги з Університету Род-Айленда, які проводили дослідження, кажуть, що кожна додаткова висотна будівля, побудована на узбережжі, ще може сприяти появі повеней.

Учені підрахували, що загальна маса понад мільйона будівель у Нью-Йорку склала 764 000 000 000 кілограмів. Потім вони розділили місто на сітку квадратів розміром 100 на 100 метрів і перевели масу будівлі на тиск, що йде вниз, враховуючи силу тяжіння.

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Таким чином вони й отримали дані, що Нью-Йорк поступово тоне.

Дослідники зауважують, що Нью-Йорк не самотній у цій проблемі. У ризику затоплення – частина столиці Індонезії. Джакарта може опинитися під водою вже до 2050 року. Частини цього міста занурюються майже на 11 сантиметрів на рік через видобуток ґрунтових вод.

Видання пише, що дослідження 99 прибережних міст у всьому світі, проведене у 2022 році, показало, що опускання грунту насправді може становити більшу або принаймні недооцінену проблему порівняно з підвищенням рівня моря. У більшості досліджених міст земля просідає швидше, ніж піднімається рівень моря, а це означає, що жителі зіткнуться з повенями раніше, ніж прогнозують кліматичні моделі.

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