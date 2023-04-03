Потрібно це все закрити: американський вчений попередив про небезпеку штучного інтелекту

У статті для Time науковець з США Еліезер Юдковський, попереджає про небезпеку штучного інтелекту та закликає відключити будь-які нейромережі для порятунку людства. Він вважає, що Ілон Маск та Стів Возняк не достатньо серйозно оцінюють ситуацію. Юдковський стверджує, що результатом створення надрозумного ШІ буде гибель всіх на Землі.

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Вчений пропонує безстроково заборонити у всьому світі використання штучного інтелекту, в тому числі для урядів та збройних сил. Він наголошує, що при отриманні даних розвідки про будівництво кластера графічних процесів у будь-якій країні необхідно бути готовими до знищення центру обробки даних за допомогою авіаудару.

"Ми не готові. Ми не на шляху до значного підвищення готовності в осяжному майбутньому. Якщо ми будемо продовжувати це робити, усі помруть, включаючи дітей, які не вибирали цього і не робили нічого поганого", – пише вчений.

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У своєму листі Юдковський зазначив, що необхідність відповідальності та етичного використання ШІ виникла через зростаючу кількість автономних систем та роботів, які можуть призвести до небезпеки для людей та природи.

Вчений вважає, що інженери та фахівці зі ШІ повинні не тільки розв'язувати технічні проблеми, але й враховувати соціальні та етичні наслідки використання цих систем. Зокрема, Юдковський закликав до розробки стандартів використання ШІ, які б враховували потенційні ризики та наслідки використання цих систем.

Нагадаємо, раніше дослідники з Оксфордського університету дійшли висновку, що розвиток надрозумного штучного інтелекту прискорить загибель людства.

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