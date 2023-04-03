Нужно это закрыть: американский ученый предупредил об опасности искусственного интеллекта

В статье для Time ученый из США Элиезер Юдковский предупреждает об опасности искусственного интеллекта и призывает отключить любые нейросети для спасения человечества. Он считает, что Илон Маск и Стив Возняк недостаточно серьезно оценивают ситуацию. Юдковский утверждает, что результатом создания сверхразумного ИИ станет гибель всех на Земле.

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Ученый предлагает бессрочно запретить использование искусственного интеллекта во всем мире, в том числе для правительств и вооруженных сил. Он отмечает, что при получении данных разведки о строительстве кластера графических процессов в любой стране необходимо быть готовым к уничтожению центра обработки данных с помощью авиаудара.

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"Мы не готовы. Мы не на пути к значительному повышению готовности в обозримом будущем. Если мы будем продолжать это делать, все умрут, включая детей, которые не выбирали этого и не делали ничего плохого", - пишет ученый.

В своем письме Юдковский отметил, что необходимость ответственности и нравственного использования ИИ возникла из-за растущего количества автономных систем и роботов, которые могут привести к опасности для людей и природы.

Ученый считает, что инженеры и специалисты по ИИ должны не только решать технические проблемы, но и учитывать социальные и нравственные последствия использования этих систем. В частности, Юдковский призвал к разработке стандартов использования ИИ, учитывающих потенциальные риски и последствия использования этих систем.

Напомним, ранее исследователи из Оксфордского университета пришли к выводу, что развитие сверхумного искусственного интеллекта ускорит гибель человечества.

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