У Лондоні розкопали мавзолей давньоримської доби, де ховали багатіїв (фото)

Археологи, що ведуть розкопки в районі Саутуарк на півдні Лондона, виявили унікальний мавзолей римських часів зі стінами й підлогою, що добре збереглися.

Як повідомляє ВВС, мавзолей служив місцем поховання для заможних жителів Лондініуму за часів, коли Британія була римською колонією. Після реставрації мавзолею його планують перетворити на постійну експозицію.

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Розкопки на півдні столиці вели під керівництвом співробітників Лондонського археологічного музею (MOLA) за дорученням муніципальної служби лондонського транспорту. За словами археологів, це не перший з виявлених у Британії, але цей римський мавзолей найкраще зберігся, він має мозаїчну підлогу по центру і навіть залишками сходинок.

Під першою мозаїчною підлогою знайшлася друга, зі схожим орнаментом. На їхню думку, мавзолей у якийсь момент вирішили перебудувати чи поновити. Зважаючи на все, це була солідна будова, можливо навіть двоповерхова.

Попри те, що мавзолей мав бути усипальницею, саркофагів у ньому виявлено не було. Археологи знайшли також понад сотню монет, фрагменти керамічних виробів, черепиці та металу.

Співробітники музею створили тривимірну модель знайдених фрагментів мавзолею і сподіваються найближчим часом точно визначити його вік, а також можливого колишнього господаря.

Нагадаємо, в Іспанії під час розкопок на місці вежі 14 століття Торре де Мейра, яка була зруйнована в 1476 році під час війни Ірмандіньо, знайшли 15-сантиметровий кам'яний пеніс.

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