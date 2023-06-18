Археологи в Перу знайшли під купою сміття 3000-річну мумію (фото, відео)

У Лімі в Перу зробили дивовижне відкриття під тисячами кілограмів сміття. Археологи та студенти з Університету Сан-Маркос виявили 3000-річну мумію, яка, ймовірно, була жертвою.

Як повідомляє BBC News, дослідникам довелося вивезти 7 тисяч кілограмів сміття, щоб провести детальні розкопки.

Дослідники вважають, що мумії 3000 років і вона, ймовірно, була жертвою. Археолог Мігель Агілар сказав BBC News, що мумія, ймовірно, належала до манчайської культури, групи людей, які жили навколо сучасної Ліми з 1500 до 1000 років до нашої ери.

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"Люди Манчай зазвичай будували U-подібні храми, спрямовані в бік сонця, що сходить. Інші характеристики, такі як розташування мумії та місце її розташування в U-подібному храмі, свідчать про те, що вона належала до манчайської культури", – пише видання.

Археолог Агілар сказав, що за життя цю людину могли принести в жертву під час останнього етапу будівництва цього храму.

Нагадаємо, у Лондоні розкопали мавзолей давньоримської доби, де ховали багатіїв.

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