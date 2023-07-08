На Сицилии нашли место величайшей морской битвы: яркое свидетельство кровавой войны между Римом и Карфагеном (фото)

Сотрудники некоммерческой исследовательской организации RPM Nautical Foundation совместно с властями Сицилии проводили исследование места морского боя в Средиземном море. Они уже шестнадцать лет изучают этот район Средиземного моря.

Об этом пишет Naked Science.

Подводные археологи подняли со дна множество очень редких артефактов. Исследованная площадь составляет 270 квадратных километров, а главная зона боя охватывает 12 квадратных километров.

Среди новых находок есть два бронзовых тарана. В древности это оружие было чрезвычайно важным для военных кораблей, поскольку с их помощью врагов можно было потопить с большей эффективностью, чем с помощью каменных шаров. Таким образом, в районе битвы при Эгатских островах (241 год до нашей эры) было найдено 25 таранов. Стоит отметить, что к проекту RPM Nautical Foundation были известны лишь два сохранившихся тарана с античных времен, поэтому эти морские находки являются одними из самых редких артефактов, дошедших до нас из древней средиземноморской культуры.

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Кроме того, во время этого года археологи обнаружили десятки свинцовых шаров для пращи, несколько бронзовых шлемов и наконечников, а также римские и греческие монеты.

Также в этом районе было обнаружено торговое судно, затонувшее и перевозившее амфоры, изготовленные в Лузитании (современная Португалия) и Бетике (Испания) в первой половине IV века нашей эры.

Напомним, ученые воспроизвели лицо женщины "Ави", жившей в Шотландии 3800 лет назад.

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