Тайна огней 'Те Лапа': как полинезийские мореплаватели использовали их в качестве навигации

Мореплаватели из Полинезии известны своим умением пересекать океаны на примитивных каноэ в поисках новых островов. И, что невероятно, они успешно находили новые места. В этом им помогали таинственные огни, известные как "То Лапа".

Об этом сообщает "Ancient Origins".

"То Лапа" – это загадочные огни, которые ставят науку перед загадкой. Ученым до сих пор не удалось раскрыть происхождение этого полинезийского "компаса". Хотя существует множество теорий, ни одна из них не может должным образом объяснить это явление. Может быть, нам никогда не удастся понять его полностью.

Издавна полинезийцы рассказывали о таинственном явлении, которое помогало их предкам находить новые острова - "То Лапа", переводимое как "мерцающий свет". Этот термин указывает на свет, отражающийся от поверхности океана и следование за которым приводит к открытию новых островов. Древние полинезийские мореплаватели использовали его как удобный способ навигации, хотя современная наука не может объяснить его сущность.

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Первые сведения об этом явлении появились в 1972 году, когда Дэвид Льюис описал его в книге "Мы, мореходы". К этому моменту наука успешно объясняла все методы океанской навигации, но огни "Те Лапа" стали настоящим вызовом. До публикации книги считалось, что у полинезийцев не было ни одного способа навигации и просто дрейфовали по океану, при этом наталкиваясь на острова.

Не сумев объяснить явление огней Те Лапа, в 1993 году Марианна Джордж отправилась вместе Льюисом в путешествие с целью исследовать это явление.

На островах они встретились с вождем Таумако и опытным мореплавателем. С его помощью ученая многократно видела это явление и смогла подробно его описать.

Марианна Джордж рассказала об огнях Те Лапа как о естественном явлении, вызывающем свечение на воде. Оно действительно помогало ориентироваться в океане, но максимальное расстояние, с которого можно увидеть Те Лапа, составляло около 190 километров.

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Согласно описаниям ученых, огни являются линейным светом, который появляется на горизонте. Его лучше всего увидеть ночью. Льюис, увидев огни, описал их как "полосы", "мерцание", "вспышки", "стрелки" или "засветки". Кроме того, он подметил, что мерцание учащается ближе к берегу.

При этом Джордж, исключила целые вероятные явления, которые могли бы быть источником огней Те Лапа: огни святого Эльма, кометы, небесные тела, миражи, радуги, полярные сияния и шаровые молнии.

Полинезийские мореплаватели задолго до первых европейских путешественников покорили Тихий океан на своих примитивных каноэ, преодолевая огромные расстояния. История их успеха до сих пор поражает ученых.

Напомним, противоминные водолазы обнаружили затонувший корабль 3 века до н. с сокровищами в Адриатическом море.

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