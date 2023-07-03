Противоминные водолазы обнаружили затонувший корабль 3 века до н.э. с сокровищами в Адриатическом море (фото)

Обломки древнего корабля III века до нашей эры обнаружили водолазы хорватского и итальянского флотов во время противоминных учений в Адриатике. Затонувший корабль был найден на глубине более 140 футов.

Судно перевозило груз амфор и потерпело крушение. Это один из самых первых полностью сохранившихся обломков корабля, когда-либо найденных на восточном побережье Адриатики, сообщает The History Blog.

Совместная учебная миссия проводилась вблизи острова Щедро, поскольку там не было нанесено никаких археологических объектов. Впрочем, поиск мин предоставил отличную возможность водолазам сотрудничать с Министерством культуры и СМИ Хорватии по исследованию морского дна.

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Подводные археологи вернутся на место, чтобы изучить его и задокументировать размещение груза на морском дне. После того, как затонувший корабль будет полностью зафиксирован, эксперты разработают план его долгосрочной защиты и сохранности.

Напомним, недалеко от села Качкув в Польше археологи сделали открытие, что может изменить наше понимание древних ритуалов. С помощью дронов, обследовавших несколько полей рядом с поселением, был обнаружен древний ритуальный центр, который мог быть астрономической обсерваторией.

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