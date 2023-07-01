В Польше случайно обнаружили давнюю астрономическую обсерваторию времен неолита (фото)

Недалеко от села Качкув в Польше археологи сделали открытие, что может изменить наше понимание древних ритуалов. С помощью дронов, обследовавших несколько полей рядом с поселением, был обнаружен древний ритуальный центр, раскрывающий свои тайны после десятилетий заброса.

В последнее время регион Польши страдал от засушливых условий, что привело к изменениям влажности почвы. Конкретно эти конфигурации выявили следы посевов, образовавших контур монумента сверху. Исследования указывают на то, что этот ритуальный центр состоит из двух частичных колец частоколов внутри памятника, окруженных тремя полукруглыми кругами, так называемыми неолитическими системами круглых канав, сообщает Nauka w Polsce.

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Подобные конструкции круглых изгородей были обнаружены на разных стоянках по всей Центральной Европе с периода неолита. Исследователи связывают их с археологическими культурами, возникшими от культуры линейной керамики в начале и средине V тысячелетия до нашей эры.

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Хотя функция этих круглых мест еще обсуждается, одна из ведущих теорий указывает, что они выполняли культовые цели, возможно, как календарь или обсерваторию. Некоторые места имели отверстия, соответствовавшие солнцестояниям, что может свидетельствовать об их астрономическом использовании.

Несмотря на то, что некоторые из этих структур имеют общие черты со Стоунхенджем в Британии, центральноевропейские неолитические системы круглых рвов не имеют прямой связи с ним и были построены примерно 1800 лет раньше.

Территория вокруг Качкова изучается археологами с 2021 года, и уже проведенные раскопки и исследования обнаружили около 160 длинных домов с вытянутым трапециевидным планом. По словам ведущего археолога Ежи Монца, кажется, что эти постройки были построены вокруг центральной точки, где располагались кастрюли, выполнявшие ритуальную функцию. Монах также предполагает, что этот памятник мог быть использован в качестве астрономической обсерватории, связанной с летним солнцестоянием.

Археологи продолжают свои исследования, надеясь, что найдут больше ответов об этом древнем ритуальном центре и его роли в жизни людей того времени.

Напомним, на севере Ирака был найден каменный памятник с изображением богини Иштар.

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