В Польше нашли старинное сокровище, скрытое в керамическом кувшине (фото)

Мужчина, который обследовал сельскохозяйственные угодья в Польше, случайно наткнулся на старинный керамический кувшин. В нем содержалось настоящее сокровище – там лежали монеты, датируемые 17 веком.

Как сообщается на странице Люблинского воеводского управления памятников истории в Фейсбуке, вес клада составляет 3 кг. В сосуде лежали монеты и куски ткани.

В настоящее время клад передан для дальнейшего изучения в отдел археологии Музея Южного Подляшья в Белой Подляской.

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"26 февраля этого года Бело-Подляское представительство WUOZ в Люблине получило сообщение от г-на Михала Лотиса о случайном обнаружении клада монет в городе Занювка при поиске современных элементов механического оборудования для сельскохозяйственной техники с помощью металлоискателя", – говорится в сообщении.

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Предварительный анализ показал, что это монетное сокровище, состоящее из залежи коронных и литовских шиллингов из г. XVII в., ориентировочным количеством около 1000 штук, помещенных в керамический кувшин (так называемый севок) со следами механических повреждений.

Отмечается, что монеты имели разные степени повреждений.

"Обследование места находки показало, что месторождение было намеренно заложено в толще грунта (четко очерчена отметка на профиле раскопа, сделанного на месте находки), в пахотном поле на окраине хозяйственной застройки (в том числе исторической) с. село Занювка", — добавили в воеводстве.

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