Археологи обнаружили средневековый артефакт с изображением Иисуса Христа (фото)

Возле города Муром во время строительных работ рабочие случайно наткнулись на средневековый некрополь. Когда археологи исследовали древнее христианское кладбище, нашли интересный артефакт.

Как пишет издание Heritage Daily, был найден неплохо сохранившийся вышитый деисус. На куске ткани можно четко увидеть вышитое изображение Иисуса Христа.

Читайте также: В Египте археологи раскопали коллекцию украшений из золота и стеатита (фото)

В некрополе было раскопано 46 захоронений, созданных по христианским обычаям. Большинство могил не содержали никаких инвентарей. Издание пишет, что только в отдельных захоронениях обнаружены остатки одежды. Они были в 2 женских могилах, 2 мужских и одной детской. Там находились металлические пуговицы, квадратные серебряные с позолотой нашивные накладки, текстильные фрагменты с кусочками бересты.

Видео дня

Считается, что эти находки являются останками декоративного оформления костюма домонгольского периода. Ученые сообщили, что в мужских захоронениях они обнаружили фрагменты золотой ленты и ткани, а также остатки бересты, которую, очевидно, вставляли под воротник.

Больше археологов заинтересовала могила, в которой была похоронена женщина примерно 16-25 лет. Текстильный фрагмент обнаружен справа от черепа. Это была полоска ткани длиной 12,1 см и шириной 5,5 см. Изделие было сложено из двух деталей, соединенных вертикальным швом: широкой тканой золотой ленты с орнаментом "плетенка" и темной шелковой ткани саммит.

На ткани была вышита композиция из трех фигур святых. Центральная фигура сохранилась полностью, кроме нимба. Левая фигура почти утрачена, правая – сохранилась частично. "Композиция симметрична, все фигуры одной высоты, 5 см", – говорят ученые.

Они сообщили, что на изделии изображен деисус: центральной фигурой композиции является фронтальное изображение Иисуса Христа с благословляющим жестом. С одной стороны расположена Богородица (слева), а с другой – Иоанн Предтеча (справа), стоящие в молитвенных позах.

Эта вышивка была выполнена искусно мелкими стежками шелковыми нитями разных цветов и золотыми нитями. Мастер, который ее создавал, использовал разнообразные приемы шитья: по настилу, напроем, в раскол по форме, стеблистый шов.

Ранее археологи в Египте обнаружили древний папирус с заклятиями из Книги Мертвых.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!