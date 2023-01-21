В Египте обнаружили древний папирус с заклятиями из Книги Мертвых

Археологи, работающие в египетском регионе Саккара, впервые за столетие раскопали древний папирус длиной 16 метров. На нем были обнаружены заклятия из таинственной Книги Мертвых.

Сначала ученые считали, что длина древнего свитка составляет всего девять метров, но после его полной реставрации и перевода стало понятно, что на самом деле он имеет 16 метров. Об этом сообщает Arkeonews.

Папирус был отреставрирован в реставрационной лаборатории Египетского музея в Тахрире и получил название "папирус Вазири". Этот папирус является первым, найденным египтянином и назван в честь египтянина.

Видео дня

Его обнаружили в одном из 250 сундуков в Саккаре – огромном некрополе древней египетской столицы Мемфис, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там расположено более десятка пирамид, мест захоронения животных и древних коптских христианских монастырей.

Находка 16-метрового папируса, содержащая заклинание Книги мертвых, может пролить новый свет на верование древних египтян о переходе в другое царство.

Книга мертвых – это погребальный текст из древнего Египта, содержащий провозглашение и заклинания, чтобы помочь умершему в их загробной жизни. Книга состоит из похоронных текстов и датируется 50-м годом до нашей эры.

Ранее ученые исследовали "живые камни" в Румынии, медленно растущие на 5 см каждые 1000 лет и дающие потомство.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !