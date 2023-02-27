Археологи знайшли середньовічний артефакт із зображенням Ісуса Христа (фото)

Біля міста Муром під час будівельних робіт робітники випадково натрапили на середньовічний некрополь. Коли археологи досліджували стародавнє християнське кладовище, то знайшли цікавий артефакт.

Як пише видання Heritage Daily, було знайдено вишитий деісус, який непогано зберігся. На шматку тканини можна чітко побачити вишите зображення Ісуса Христа.

Читайте також: У Єгипті археологи розкопали колекцію прикрас із золота та стеатиту (фото)

У некрополі було розкопано 46 поховань, створених за християнськими звичаями. Більшість з могил не містили жодних інвентарів. Видання пише, що лише в окремих похованнях виявлено залишки одягу. Вони були у 2 жіночих могилах, 2 чоловічих та одній дитячій. Там знаходилися металеві гудзики, квадратні срібні з позолотою нашивні накладки, текстильні фрагменти зі шматочками берести.

Відео дня

Вважається, що ці знахідки є рештками декоративного оформлення костюма домонгольського періоду.Науковці повідомили, що у чоловічих похованнях вони знайшли фрагменти золотої стрічки та тканини, а також залишки берести, яку вочевидь вставляли під комір.

Найбільше археологів зацікавила могила, в якій була похована жінка приблизно 16-25 років. Текстильний фрагмент виявлено праворуч від черепа. Це була смужка тканини довжиною 12,1 см і шириною 5,5 см. Виріб був складений з двох деталей, з'єднаних вертикальним швом: широкої тканої золотої стрічки з орнаментом "плетінка" та темної шовкової тканини саміт.

На тканині була вишита композиція із трьох фігур святих. Центральна фігура збереглася повністю, крім німба. Ліва постать майже втрачена, права – збереглася частково. "Композиція симетрична, всі постаті однієї висоти, 5 см", – кажуть науковці.

Вони повідомили, що на виробі зображений деісус: центральною фігурою композиції є фронтальне зображення Ісуса Христа з жестом, що благословляє. З одного боку розташована Богородиця (ліворуч), а з іншого – Іоанн Предтеча (праворуч), що стоять у молитовних позах.

Ця вишивка була виконана майстерно дрібними стібками шовковими нитками різних кольорів та золотими нитками. Майстер, який її створював, використав різноманітні прийоми шиття: за настилом, "за голкою", у розкол за формою, стеблистий шов.

Раніше археологи у Єгипті знайшли стародавній папірус із закляттями з Книги Мертвих.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!