У Польщі знайшли старовинний скарб, що був схований у керамічному глечику (фото)

Чоловік, який обстежував сільськогосподарські угіддя у Польщі, випадково натрапив на старовинний керамічний глечик. У ньому містився справжній скарб – там лежали монети, що датуються 17 століттям.

Як повідомляється на сторінці Люблінського воєводського управління пам’яток історії у Фейсбуці, вага скарбу складає 3 кг. У посудині лежали монети та шматки тканини

Наразі скарб передано для подальшого вивчення до відділу археології Музею Південного Підляшшя в Бялій Підляській.

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"26 лютого цього року Біло-Подляське представництво WUOZ у Любліні отримало повідомлення від пана Міхала Лотиса про випадкове виявлення скарбу монет у місті Занювка під час пошуку сучасних елементів механічного обладнання для сільськогосподарської техніки за допомогою металошукача", – йдеться у повідомленні.

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Попередній аналіз показав, що це монетний скарб, який складається з покладу коронних і литовських шилінгів з р. XVII ст., орієнтовною кількістю близько 1000 штук, поміщених у керамічний глечик (так званий сівак) зі слідами механічних пошкоджень.

Зазначається, що монети мали різні ступені ушкоджень.

"Обстеження місця знахідки показало, що родовище було навмисно закладено в товщі ґрунту (чітко окреслена відмітка на профілі розкопу, зробленого на місці знахідки), в орному полі на околиці господарської забудови (в тому числі історичної) с. село Занювка", – додали у воєводстві.

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